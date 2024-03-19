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Раскрыт способ сэкономить на электричестве, потребляемом техникой в дежурном режиме — вырубайте автоматы

Экономист Башмаков посоветовал отключать автоматами приборы с дежурным режимом

1:44
Недвижимость

Если хотите сэкономить на электричестве, потребляемом техникой в дежурном режиме, отключайте их питание автоматами, посоветовал генеральный директор Центра энергоэффективности — XXI век, доктор экономических наук Игорь Башмаков. Он рассказал Pravda.Ru, много ли электричества расходуют такие приборы.

Экономист Башмаков посоветовал отключать автоматами приборы с дежурным режимом
Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

На самом деле, потребление в режиме ожидания StandBy не так уж велико.

"Потребление идёт примерно от 1% до 5% в зависимости от того, какое у вас оборудование, — уточнил он. — У вас стоит оборудование — стиральная машина, телевизор, музыкальный центр — во включённом состоянии. То есть там небольшое потребление электроэнергии есть. Сигнальчик какой-нибудь светится, который является индикатором того, что оборудование включено. И небольшое количество электроэнергии этим оборудованием потребляется. Как только вы включите пультом или клавишей, у вас оно начинает работать в установленном режиме".

Если хотите сэкономить, не оставляйте такую технику в режиме ожидания. Но постоянное включение-выключение из розетки подвергает её повышенному износу. "Проблема в том, что во многих наших домах розетки в стену вмонтированы таким образом, что если часто туда-сюда её дергать, просто можно расшатать и вырвать розетку вместе с вилкой", — предупредил эксперт.

"Если у вас есть автомат, просто автоматы отключите. У меня все мои приборы через автоматы запитаны. Поэтому я просто отключаю автоматы, чтобы каждый раз мне вилку в розетку не дёргать", — пояснил он.

Так что если очень хочется сэкономить, покидая квартиру, отключайте её целиком, посоветовал Башмаков.

"Например, когда я из дома выхожу, я все свои автоматы выключаю", — заключил он.

Электроприборы в дежурном режиме
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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