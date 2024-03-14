Составлен топ-5 мегаполисов, где плохо обстоят дела с продажами жилья. Такие объёмы нераспроданного будут продаваться годами

Названы города, где самая высокая доля нераспроданного жилья среди новостроек

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что в России много нераспроданного жилья в новостройках. Среди городов-миллионников в этом плане лидирует Краснодар. По состоянию на начало марта, там около 3 млн кв. м оказалось не распроданным — это 67% от всего построенного. Данную статистику предоставило "РБК" со ссылкой на экспертов аналитической платформы bnMAP. pro.

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По данным платформы всего в Краснодаре сейчас готово жилья на 4,5 млн кв. м. Эксперты подсчитали, чтобы распродать "львиную долю" от этого объёма, потребуется, как минимум, полтора года. Это и то, при лучшем прогнозе, а так 67% готового жилья может искать своих покупателей от двух до трёх лет.

Вторым городом России, где тоже "висит" много нераспроданного жилья, является Воронеж. В нём из 1,1 млн кв. м построенного, нераспродано 764 млн кв. м. Распродаваться всё это, опять же по подсчётам экспертов, будет от 1,4 года до 2,8 лет.

Третье, четвёртое и пятое место в этом "нехорошем" ТОПе заняли: Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа. Во всех трёх этих городах нераспродано до 58% жилья. А вот более удачливым по продажам недвижимости среди городов-миллионников оказался Нижний Новгород. Город возглавил, антитоп — в нём нераспродано лишь 49% жилья по состоянию на месяц март.