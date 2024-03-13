В Москве цена элитного жилья пробила психологический потолок — миллион за "квадрат", в рекордсменах пока один район

Цена квадратного метра жилья бизнес-класса на Якиманке превысила миллион

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В феврале цена элитного жилья в новостройках Москвы пробила психологический потолок — средняя стоимость квадратного метра на Якиманке превысила миллион рублей. Об этом пишет "РБК-Недвижимость", изучившее данные платформы bnMAP.pro.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Сервис составил рейтинг районов Москвы с самой дорогой недвижимостью бизнес-класса.

Якиманка (ЦАО) — 1 022,9 тысячи рублей (+55,2%); Красносельский (ЦАО) — 38,9 тысячи рублей (+21%); Гагаринский (ЮЗАО) — 738 тысяч рублей (+0,3%); Академический (ЮЗАО) — 664,5 тысячи рублей (+15,7%); Беговой (САО) — 655,8 тысячи рублей (+7,6%); Раменки (ЗАО) — 583,1 тысячи рублей (+8,2%); Замоскворечье (ЦАО) — 571 тысячи рублей (+3,8%); Ростокино (СВАО) — 570,7 тысячи рублей (+21,4%); Пресненский (ЦАО) — 555,8 тысячи рублей (+9,2%); Хорошёво-Мнёвники (СЗАО) — 550,7 тысячи рублей (+6,7%).

Быстрее всего дорожали квартиры на Якиманке, потому что там мало предложений, объяснили аналитики.

"Здесь только два комплекса бизнес-класса, и в течение года произошло вымывание более бюджетных лотов", — уточнили они.

По мере строительства одного из ЖК нераспроданные апартаменты в нём взлетели в цене более чем в полтора раза.

Ранее там была найдена самая дорогая квартира в Москве.