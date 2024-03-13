В Москве цена элитного жилья пробила психологический потолок — миллион за "квадрат", в рекордсменах пока один район

В феврале цена элитного жилья в новостройках Москвы пробила психологический потолок — средняя стоимость квадратного метра на Якиманке превысила миллион рублей. Об этом пишет "РБК-Недвижимость", изучившее данные платформы bnMAP.pro.
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain
Сервис составил рейтинг районов Москвы с самой дорогой недвижимостью бизнес-класса.
Якиманка (ЦАО) — 1 022,9 тысячи рублей (+55,2%);
Красносельский (ЦАО) — 38,9 тысячи рублей (+21%);
Гагаринский (ЮЗАО) — 738 тысяч рублей (+0,3%);
Академический (ЮЗАО) — 664,5 тысячи рублей (+15,7%);
Беговой (САО) — 655,8 тысячи рублей (+7,6%);
Раменки (ЗАО) — 583,1 тысячи рублей (+8,2%);
Замоскворечье (ЦАО) — 571 тысячи рублей (+3,8%);
Ростокино (СВАО) — 570,7 тысячи рублей (+21,4%);
Пресненский (ЦАО) — 555,8 тысячи рублей (+9,2%);
Хорошёво-Мнёвники (СЗАО) — 550,7 тысячи рублей (+6,7%).
Быстрее всего дорожали квартиры на Якиманке, потому что там мало предложений, объяснили аналитики.
"Здесь только два комплекса бизнес-класса, и в течение года произошло вымывание более бюджетных лотов", — уточнили они.
По мере строительства одного из ЖК нераспроданные апартаменты в нём взлетели в цене более чем в полтора раза.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ