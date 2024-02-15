Четыре способа сделать просторнее любую прихожую, даже в маленькой квартире

Дизайнер дала советы по визуальному расширению прихожей

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В большинстве типовых квартир прихожие безобразно маленькие. Они встречают гостей форменным убожеством. И порождают конфликты домочадцев, когда те, толпясь в тесноте, толкают и бранятся.

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Между тем, есть недорогие и вполне эффективные способы исправить положение. Ими дизайнер интерьера Юлия Тычино поделилась на страницах сетевого издания "БелНовости".

Уберите громоздкую мебель. Одежду можно вешать на крючки, хранить в открытом гардеробе или, в крайнем случае, стенном шкафу. Или в тёмной комнате, если есть. Мебель, стены и потолок должны быть светлыми. Расширение пространства светлыми тонами — общеизвестный приём. Так же работают обои в сеточку. Ещё один дизайнерский лайфхак — плавные переходы напольного покрытия из прихожей в комнаты. Наконец, ещё один хорошо известный способ визуального увеличения помещения — зеркала. Особенно вкупе с большим количеством света.

В целом преобразить маленькую квартиру можно, воспользовавшись опытом французов — ранее Юлия Тычино рассказывала, как.