Как не платить за ЖКХ, если в квартире холодно: нормы температуры, порядок действий

Экономист разъяснила порядок перерасчёта за плохое отопление

Перерасчёт за отопление полагается, если оно отсутствовало или было слишком слабым более пяти дней подряд со среднесуточной температурой на улице ниже 8 °C, объяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

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В разговоре с агентством "Прайм" она уточнила понятие "слабого" отопления: если температура в жилом помещении холоднее положенных по норме 20 градусов.

В этом случае следует максимально оперативно сообщить о проблеме управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, если договор заключен с ней напрямую. Оттуда должны прийти, замерить температуру и составить акт, на основании которого будет произведён перерасчёт.

"Самый лучший вариант — установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учёта тепла", — посоветовала специалист.

Тогда, по её словам, вы будете оплачивать ровно то количество тепла, которое потребили, и никакой перерасчёт не понадобится. К сожалению, во многих домах это технически невозможно, добавила Казанцева.

"Таким образом, остаётся рассчитывать только на правильность ежегодного перерасчёта по теплоснабжению", — посетовала она.

Во всех спорных ситуациях смело обращайтесь Жилинспекцию или даже в суд, заключила эксперт.