Как не платить за ЖКХ, если в квартире холодно: нормы температуры, порядок действий

Перерасчёт за отопление полагается, если оно отсутствовало или было слишком слабым более пяти дней подряд со среднесуточной температурой на улице ниже 8 °C, объяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
В разговоре с агентством "Прайм" она уточнила понятие "слабого" отопления: если температура в жилом помещении холоднее положенных по норме 20 градусов.
В этом случае следует максимально оперативно сообщить о проблеме управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, если договор заключен с ней напрямую. Оттуда должны прийти, замерить температуру и составить акт, на основании которого будет произведён перерасчёт.
"Самый лучший вариант — установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учёта тепла", — посоветовала специалист.
Тогда, по её словам, вы будете оплачивать ровно то количество тепла, которое потребили, и никакой перерасчёт не понадобится. К сожалению, во многих домах это технически невозможно, добавила Казанцева.
"Таким образом, остаётся рассчитывать только на правильность ежегодного перерасчёта по теплоснабжению", — посетовала она.
Во всех спорных ситуациях смело обращайтесь Жилинспекцию или даже в суд, заключила эксперт.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.