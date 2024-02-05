Если в квартире холодно хотя бы день, оплату отопления могут обнулить на месяц

В Госдуму внесли проект перерасчёта платы за отключенное отопление

"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене платы за отопление за месяц, если у потребителей не было тепла в квартирах хотя бы один день. Доцент Департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Марина Амурская прокомментировала эту инициативу.

Фото: Пресс-служба АО "ДГК"

По её мнению, ни к чему хорошему это не приведёт, разве что к росту платежей за услуги ЖКХ.

Если решение будет принято, ушлые коммунальщики попросту перераспределят свои расходы на добросовестных плательщиков, объяснила эксперт изданию aif.ru.

"То есть данный законопроект, в случае его принятия, может стимулировать рост коммунальных платежей, в которые со стороны коммунальщиков будет заложен риск возникновения сбоев. В итоге всё равно пострадают конечные потребители и все риски будут переложены на их плечи", — подытожила она.

Амурская напомнила нормативы: в отопительный сезон температура в жилом помещении должна быть выше 18 градусов тепла, в угловых комнатах — выше +20°. Перерасчёт производится, если реальная температура не дотягивает до этих значений, а не только тогда, если отопления нет совсем.