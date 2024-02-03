Сооснователь Google тайно приобрел остров Кайо-Норте близ Пуэрто-Рико

BI: сооснователь Google Ларри Пейдж тайно купил остров за $32 млн

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сооснователь Google Ларри Пейдж тайно купил остров Кайо-Норте близ Пуэрто-Рико. Сделка произошла ещё в 2018 году. Как стало известно Business Insider (BI), остров обошёлся предпринимателю в 32 миллиона долларов.

Фото: Facebook /conflictislands

Площадь купленного Пейджем острова составляет 1,2 квадратного километра. Он расположен в Карибском море примерно в 30 километрах к востоку от побережья Пуэрто-Рико.

Как указывают обозреватели, сделка была проведена через компанию бизнесмена и его жены US Virgin Island Properties. Причём, прежде известно о ней не было, и даже пуэрториканские чиновники не знали, что у острова сменился владелец.

При этом, добавляют авторы материала, миллиардеру и сооснователю известной компании принадлежат по крайней мере пять островов в Карибском море и южной части Тихого океана.