Соль и сода как волшебной палочкой очистят ваш ковёр так, что гости будут считать, что всегда он новый

Повседневная эксплуатация ковров часто сопровождается накоплением пыли, появлением пятен и сбрасыванием шерсти домашних питомцев. Для опытных хозяек химчистка может показаться излишней, ведь эффективные методы чистки доступны в домашних условиях.
"Сухой" метод чистки: просто и эффективно
Этот метод чистки ковра оказывается достаточно эффективным. Его преимущество в том, что для его осуществления не требуется много времени, а результат сравним с профессиональной чисткой.
Простая рецептура для чистки
Смешайте соль и соду в равных пропорциях (1:1) и тщательно вотрите полученную смесь в ворс ковра. Позвольте ей "поработать" в течение полутора часов, затем проведите тщательную вакуумную очистку, чтобы устранить остатки соли и соды.
Многогранные свойства соли и соды
Эти средства не только эффективно борются с загрязнениями и удаляют пятна с ковра, но также обладают антибактериальными свойствами. Кроме того, они способны устранить неприятные запахи, придавая ковру свежесть и чистоту. Деликатность соли и соды не представляет угрозы для коврового покрытия.
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