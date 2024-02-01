Соль и сода как волшебной палочкой очистят ваш ковёр так, что гости будут считать, что всегда он новый

Эффективная и доступная чистка ковров: соль и сода

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Повседневная эксплуатация ковров часто сопровождается накоплением пыли, появлением пятен и сбрасыванием шерсти домашних питомцев. Для опытных хозяек химчистка может показаться излишней, ведь эффективные методы чистки доступны в домашних условиях.

Фото: English Wikipedia by GuateRob is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

"Сухой" метод чистки: просто и эффективно

Этот метод чистки ковра оказывается достаточно эффективным. Его преимущество в том, что для его осуществления не требуется много времени, а результат сравним с профессиональной чисткой.

Простая рецептура для чистки

Смешайте соль и соду в равных пропорциях (1:1) и тщательно вотрите полученную смесь в ворс ковра. Позвольте ей "поработать" в течение полутора часов, затем проведите тщательную вакуумную очистку, чтобы устранить остатки соли и соды.

Многогранные свойства соли и соды

Эти средства не только эффективно борются с загрязнениями и удаляют пятна с ковра, но также обладают антибактериальными свойствами. Кроме того, они способны устранить неприятные запахи, придавая ковру свежесть и чистоту. Деликатность соли и соды не представляет угрозы для коврового покрытия.