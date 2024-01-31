Когда коммунальщики обязаны чистить снег с крыши: нормативы Госстроя

В течение двух суток после снегопада крыши должны очистить коммунальщики

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Коммунальщики обязаны чистить крыши над подъездами, а также вдоль основных магистралей, пешеходных зон и игровых площадок, как только там накопилось более пяти сантиметров снега, сообщила декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Фото: Вся Тверь

Она рассказала aif.ru, что эти рекомендации установлены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170.

Если снега немного, его должны счищать в течение двух суток после снегопада, а в тех местах, где народ особо не ходит, — до пяти суток.

Работы по уборке кровли проводятся днём (точное время не нормируется), при этом опасная зона должна быть огорожена, а сотрудникам управляющей компании надлежит следить, чтобы никто туда не зашёл.

Удаление наледи и сосулек с крыш проводится по мере необходимости, а с балконов — входит в обязанности самих жильцов.