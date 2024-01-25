Жильцов обяжут чистить балконы от снега и наледи

В Госдуме выступили против очистки балконов от снега службами ЖКХ

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если поручить очистку балконов от снега и наледи коммунальным службам, это повлечёт рост стоимости их услуг, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Фото: 76.ru by Александра Мамонтова

Ранее депутат от партии "Справедливая Россия — За правду" Яна Лантратова обратилась в Минстрой РФ с предложением обязать работников ЖКХ убирать с балконов снег, сосульки и наледь.

"Очисткой балкона от наледи должны заниматься исполнители коммунальных услуг и нести за это ответственность. Это позволит повысить безопасность придомовых территорий и сохранить жизни и здоровье россиян", — пояснила она.

В профильном комитете инициативу не одобрили.

"Мы, к сожалению, не всегда можем решить вопрос с допуском инспекторов для осмотра газового оборудования, чего уж говорить о том, чтобы в квартиру могли зайти работники сферы ЖКХ для уборки наледи с балконов", — прокомментировал Якубовский.

К тому же это неизбежно приведёт к росту квартплаты, и так немаленькой, добавил он.

Действительно, обслуживающим организациям придётся нанимать промышленных альпинистов, а это дополнительные расходы, согласился его коллега по комитету Сергей Колунов.

По мнению Якубовского, надо на каждом подъезде повесить напоминания жильцам, что очистка балконов — их обязанность, осматривать дома и проверять их на предмет наледи и сосулек.