В арсенале каждой домохозяйки накопилось немало удивительных хитростей, и сегодня мы поделимся с вами парой полезных приемов.
Если в вашей квартире есть комната с светлыми обоями, то вы, вероятно, знаете, что любая грязь на них становится заметной, и иногда ее сложно очистить. В этом случае пригодится зубная паста.
Нанесите зубную пасту на загрязненный участок и аккуратно почистите его при помощи шершавой стороны губки, предназначенной для мытья посуды.
Оказывается, йод, изначально предназначенный для лечебных целей, может быть использован не только в медицинских целях, но и для восстановления темно-коричневой мебели, например, стола-книжки.
Просто обмакните ватную палочку в йод и подкрасьте им царапины, появившиеся на мебели со временем. После такой процедуры они станут практически невидимыми для невооруженного глаза.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.