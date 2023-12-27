Как косметический ремонт может сделать домохозяйка

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В арсенале каждой домохозяйки накопилось немало удивительных хитростей, и сегодня мы поделимся с вами парой полезных приемов.

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Защита светлых обоев

Если в вашей квартире есть комната с светлыми обоями, то вы, вероятно, знаете, что любая грязь на них становится заметной, и иногда ее сложно очистить. В этом случае пригодится зубная паста.

Нанесите зубную пасту на загрязненный участок и аккуратно почистите его при помощи шершавой стороны губки, предназначенной для мытья посуды.

Восстановление темно-коричневой мебели с помощью йода

Оказывается, йод, изначально предназначенный для лечебных целей, может быть использован не только в медицинских целях, но и для восстановления темно-коричневой мебели, например, стола-книжки.

Просто обмакните ватную палочку в йод и подкрасьте им царапины, появившиеся на мебели со временем. После такой процедуры они станут практически невидимыми для невооруженного глаза.