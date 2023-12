Your browser does not support the audio element.

Согласно данным "Российской газеты", в 2023 году спрос россиян на загородную недвижимость уменьшился на 10%. Однако, если рассматривать данные по всей стране, с начала года общий спрос на загородное жилье вырос на 1%. Интерес к таунхаусам среди россиян увеличился на 7%, а к домам — на 5%. Напротив, спрос на коттеджи снизился на 9%.

Фото: Own work by King of Hearts is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license