Спрос на коттеджи существенно снизился

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно данным "Российской газеты", в 2023 году спрос россиян на загородную недвижимость уменьшился на 10%. Однако, если рассматривать данные по всей стране, с начала года общий спрос на загородное жилье вырос на 1%. Интерес к таунхаусам среди россиян увеличился на 7%, а к домам — на 5%. Напротив, спрос на коттеджи снизился на 9%.

Фото: Own work by King of Hearts is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Согласно исследованию "Авито Недвижимости", самые дорогие дома находятся в Подмосковье, средняя стоимость которых составляет 8 миллионов рублей. Дагестан и Калининградская область также входят в топ-3 по стоимости домов (6,5 миллионов рублей). Наименее дорогие дома можно приобрести в Кировской области (750 тысяч рублей), Смоленской и Ульяновской областях (по 950 тысяч рублей).

Что касается дач, их стоимость значительно ниже. Самые дорогие дачи расположены в Дагестане, где максимальная цена достигает 3 миллионов рублей. Самые доступные дачи можно найти в Кировской области и Удмуртии — 360 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно.

Отчет от "Кредитного помощника" показывает, что две трети россиян, проживающих в квартирах, выразили желание переехать в свой собственный дом. Простор, природа и отсутствие ближайших соседей — вот то, что больше всего привлекает россиян к частной недвижимости.