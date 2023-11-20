Стала известна вся недвижимость Пугачёвой в США

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Певица Алла Пугачёва, несмотря на отсутствие посещений с 2009 года из-за проблем с долгими перелетами, обладает значительной недвижимостью в США.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

НТВ сообщает, что артистка приобрела несколько квартир в США, включая недвижимость в Манхэттене. В настоящее время в одной из квартир на улице Murray живет внук Аллы Борисовны, Никита Пресняков, с его супругой.

Продюсер Леонид Дзюник подчеркнул, что проживание в Нью-Йорке, особенно в таком престижном районе, является дорогим удовольствием.

"И что ты будешь делать в Америке? Сидеть на Манхэттене? Конечно, красиво. Но там надо… Когда ты приезжаешь туда просто туристом, и у тебя в кармане бабло, ты хорошо, свободно живешь," — отметил Дзюник.

Семья Аллы Пугачевой также владеет недвижимостью в Майами, где проживала дочь певицы Кристина Орбакайте вместе с ее мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым.

Однако особый интерес вызывает офисный небоскреб на улице Brickell Avenue, где находится квартира, зарегистрированная на имя Аллы Пугачевой, но не заселенная. Возможно, это ее тайное убежище в США, где она может осесть, если решит перебраться в эту страну.

Ранее было названо новое место эмиграции Аллы Пугачёвой.

Потерявшие всë Пугачева и Галкин* вынуждены скупать недвижимость Майями США