Певица Алла Пугачёва, несмотря на отсутствие посещений с 2009 года из-за проблем с долгими перелетами, обладает значительной недвижимостью в США.
НТВ сообщает, что артистка приобрела несколько квартир в США, включая недвижимость в Манхэттене. В настоящее время в одной из квартир на улице Murray живет внук Аллы Борисовны, Никита Пресняков, с его супругой.
Продюсер Леонид Дзюник подчеркнул, что проживание в Нью-Йорке, особенно в таком престижном районе, является дорогим удовольствием.
"И что ты будешь делать в Америке? Сидеть на Манхэттене? Конечно, красиво. Но там надо… Когда ты приезжаешь туда просто туристом, и у тебя в кармане бабло, ты хорошо, свободно живешь," — отметил Дзюник.
Семья Аллы Пугачевой также владеет недвижимостью в Майами, где проживала дочь певицы Кристина Орбакайте вместе с ее мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым.
Однако особый интерес вызывает офисный небоскреб на улице Brickell Avenue, где находится квартира, зарегистрированная на имя Аллы Пугачевой, но не заселенная. Возможно, это ее тайное убежище в США, где она может осесть, если решит перебраться в эту страну.
Ранее было названо новое место эмиграции Аллы Пугачёвой.
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