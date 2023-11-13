Роман Худяков назвал место новой эмиграции Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семья Аллы Пугачёвой в скором времени может снова изменить место жительства.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Стало известно, что Максим Галкин* и Алла Пугачёва снова готовы сменить страну проживания.

"Галкину* и Пугачевой надо бежать с Кипра… На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт", — передаёт слова общественного деятеля Романа Худякова "Комсомольская Правда".

По его словам, если обстановка на острове действительно обострится, артисты направятся в США. Там уже давно обосновались старшая дочь певицы Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.

"Пугачёва и Галкин* бегут туда, где деньги, — на Запад, будь то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья — Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков — внук", — напомнил Худяков.

Также было сообщено, что недавно Галкин занимался поиском квартиры в Америке с местным риелтором.

Ранее астролог Борщ назвала уехавшую из России Аллу Пугачёву "быдлом".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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