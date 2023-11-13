Семья Аллы Пугачёвой в скором времени может снова изменить место жительства.
Стало известно, что Максим Галкин* и Алла Пугачёва снова готовы сменить страну проживания.
"Галкину* и Пугачевой надо бежать с Кипра… На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт", — передаёт слова общественного деятеля Романа Худякова "Комсомольская Правда".
По его словам, если обстановка на острове действительно обострится, артисты направятся в США. Там уже давно обосновались старшая дочь певицы Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.
"Пугачёва и Галкин* бегут туда, где деньги, — на Запад, будь то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья — Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков — внук", — напомнил Худяков.
Также было сообщено, что недавно Галкин занимался поиском квартиры в Америке с местным риелтором.
Ранее астролог Борщ назвала уехавшую из России Аллу Пугачёву "быдлом".
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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