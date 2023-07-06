Климатолог Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству

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В понедельник, 3 июля, средняя температура на планете превысила 17 градусов, побив зарегистрированный в августе 2016 года предыдущий рекорд в 16,92 градуса. Однако это совсем не повод для радости, заявила климатолог из Британии Фридерике Отто в беседе со Sky News.

Фото: pixabay.com

Эксперт назвала такие показатели "смертным приговором" для экосистем и людей.

Издание отмечает, что ООН в этом году предупреждала о росте глобальных температур, который связан с изменениями климата и фазами океанского течения природного явления Эль-Ниньо.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус также заявил в среду, что организация ожидает в ближайшие месяцы серию экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары.

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На Земле побит рекорд жары