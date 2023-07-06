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Учёные бьют тревогу: глобальное потепление грозит Земле неурожаем

2:20
Наука

Изменение климата представляет собой значительную угрозу для наших продовольственных систем, и недавнее исследование показывает, что риски неурожая во многих мировых житницах были сильно недооценены. Исследование, проведенное учеными из США и Германии, служит тревожным сигналом о потенциальных последствиях изменения климата для производства продовольствия.

Учёные бьют тревогу: глобальное потепление грозит Земле неурожаем
Фото: Вадим Савицкий

Изучение влияния

Производство продуктов питания является одним из основных источников выбросов, способствующих потеплению планеты, и в то же время очень уязвимо к последствиям изменения климата. Исследователи использовали модели климата и сельскохозяйственных культур для оценки потенциального воздействия потепления климата на сельскохозяйственные регионы. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, было посвящено нескольким основным регионам, производящим продовольствие, чтобы определить вероятность одновременного снижения урожайности.

Раскрытие результатов

В ходе исследования были изучены данные наблюдений и климатических моделей за период с 1960 по 2014 год и спрогнозированы возможные сценарии развития событий с 2045 по 2099 год. Для начала исследователи сосредоточились на влиянии струйного течения — воздушных потоков, влияющих на погодные условия в ключевых регионах по выращиванию сельскохозяйственных культур во всем мире. Они обнаружили, что "сильное меандрирование" струйного течения, характеризующееся большими волнами, значительно повлияло на сельскохозяйственные районы Северной Америки, Восточной Европы и Восточной Азии, что привело к сокращению урожая до семи процентов.

Срочное предупреждение от ООН

Волкер Турк, глава ООН по правам человека, выступил с предупреждением о тревожных будущих последствиях изменения климата для производства продовольствия. Выступая на дебатах ООН по вопросу о праве на питание, Тёрк описал антиутопический сценарий голода и страданий, вызванных экстремальными явлениями, вызванными изменением климата, влияющими на урожай, скот и важнейшие экосистемы.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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