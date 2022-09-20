Эксперт дал советы по поиску добросовестных риэлторов

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак рассказал Pravda.Ru, как можно распознать "чёрных риэлторов".

"Имеет смысл почитать отзывы о компании. Насторожиться, если просят сделать предоплату, потому что услуги риэлторов оказываются по факту, то есть по завершению работы. Также нужно работать с компанией по договору и проверять реквизиты юрлица, читать в интернете отзывы и проверять, находится ли она по месту регистрации", — заявил Полторак.

По его словам, "чёрные риэлторы" — компании, которые были зарегистрированы недавно, поэтому предпочтение рекомендуется уделять фирмам с опытом.

"Важно смотреть на возраст компании. Потому что чем компания старше, тем, как правило, больше ценит свой авторитет, свою историю. Кроме того, стоит посмотреть сайт компании и выяснить, принадлежит ли он ей. Многие мошенники стараются подделаться под известные бренды", — сообщил собеседник издания.