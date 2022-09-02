Хованская о законе против "чёрных риэлторов": "Это не решает проблему"

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что закон, направленный на борьбу с микродолями в квартирах, всё равно позволит мошенникам "проворачивать" незаконные схемы.

Теперь доля квартиры не сможет быть менее шести кв. метров общей площади на каждого собственника. По мнению Хованской, это очень маленькое пространство для человека. Она заявила, что жить на такой площади нельзя. Хованская предлагала законопроект, позволяющий продавать такую жилплощадь, но который запрещал бы людям проживать там.

"Мы пошли по такому пути: выкупить долю может любое лицо, но вселиться нет возможности. Прокуратура была на нашей стороне, и суды сейчас принимают решения о невозможности вселения", — заявила Хованская в беседе с Радио 1.

Однако законопроект был проигнорирован.