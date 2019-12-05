В России собираются запретить продажу квартирных микродолей

Депутаты Мосгордумы планируют разработать поправки в Гражданский кодекс, устанавливающие запрет на продажу микродолей в квартирах, где живут семьи, заявила депутат столичного парламента Наталья Метлина.

По мнению депутата, захват жилья зачастую начинается именно с отчуждения доли, когда ее покупатели вселяются в квартиру и начинают терроризировать совладельцев. "Это какой-то социальный терроризм, мы имеем дело с чудовищным нарушением прав людей, это создает почву для протеста", — уверена Наталья Метлина. Она выразила надежду на то, что депутаты Госдумы РФ поддержат идею введения запрета на продажу сторонним лицам долей в квартирах посемейного проживания.

Депутат Елена Николаева подчеркнула, что отчуждение микродолей в квартирах не членам семьи в дальнейшем приводит к ущемлению прав основных собственников.

Стоит отметить, что риелторы называют доли в квартирах самым низколиквидным недвижимым имуществом России. И дело не только в том, что их практически невозможно продать. Их к тому же нельзя сдавать в аренду без согласия других собственников квартиры, да и полноценно пользоваться частью квартиры тоже весьма сложно.