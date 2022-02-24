Петиции за "Бест Вей" подписали более 36 тыс. человек

Две петиции в защиту потребительского кооператива "Бест Вей" собрали уже более 36 тыс. голосов. Инициаторами их составления стали пайщики кооператива и члены их семей, которые возмущены действиями ЦБ РФ в отношении кооператива.

В одной из петиций говорится: "ПК "Бест Вей" — некоммерческая организация, не относится к кредитной деятельности, не подлежит включению в реестр ЦБ РФ и лицензированию. Пайщики ПК помогают друг другу приобретать объекты недвижимости путем объединения паевых взносов в порядке очередности, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

ПК не обещает своим пайщикам никакой доходности, не начисляет процентов, не извлекает прибыль из своей деятельности и не публикует агрессивной рекламы.

Наш кооператив зарегистрирован на территории России с 29 мая 2014 года и поставлен на учет в Федеральной налоговой службе.

Деятельность ПК, как любого потребительского кооператива, определена и регламентируется п.1 ч.3. ст.50, ст.65.1, ст.123.2, ст.123.3, ч.4 ст. 218 Гражданского кодекса РФ, Законом Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, из союзах) на осуществление деятельности в Российской Федерации", другими нормативными актами РФ, а также Уставом, внутренним Регламентом и документами ПК, которые были приняты избранными органами ПК.

Каждый год ПК предоставляет финансовую отчётность в ФНС РФ и общему собранию пайщиков. ПК неоднократно подвергался проверкам со стороны уполномоченных органов РФ, при которых нарушений выявлено не было.

Действия Центрального Банка по отношению к ПК "Бест Вей" считаем недобросовестными".

Петиции были составлены в декабре 2021 года, число подписавших растет каждую неделю.