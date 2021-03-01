Эксперт назвал причины роста цен на вторичное жилье в России

В России выросла стоимость вторичного жилья. По сравнению с январем прошлого года стоимость увеличилась на 1,6%, по сравнению с февралем 2020-го — рост составил 15,3%. Сейчас стоимость квадратного метра в зависимости от города варьируется от 68 до 88 тысяч рублей. Статистика опубликована на ЦИАН.

Независимый эксперт Никита Журавлёв назвал корреспонденту "Правды.Ру" причины роста цен на вторичку.

"Первое — это рост стоимости квадратного метра в новостройках. Это всегда было — растёт цена на новое жильё, за ним неизбежно и стоимость вторичного фонда. Второе — снижение ипотечной ставки на вторичное жилье. С 10% она упала до 8,3%", — пояснил Никита Журавлёв.

Третьей причиной эксперт назвал перекладывание депозитных средств из денежного эквивалента в жилой фонд.

"Колебания курса валют и другие факторы заставляют людей забирать из банков деньги. И чтобы их не потерять граждане предпочитают их вкладывать в недвижимость", — заключил он.