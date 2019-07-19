Подтопленцам Иркутской области создадут центр строительных материалов

Минстрой России планирует создать для пострадавших от паводка районов Иркутской области специальный логистический центр строительных материалов, передает Интерфакс. Это будет сделано для того, чтобы не допустить повышения цен.



В Иркутской области усилены меры по ликвидации последствий паводка / Новости от 01.07.2019 19:04

Как заявил глава министерства Владимир Якушев, важно не допустить повышения цен на строительные материалы. Для этого будет организован один логистический склад, куда будут доставлять необходимую номенклатуру материалов.

По словам министра строительства и ЖКХ, необходимый перечень материалов Минстрой уже согласовал.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин на совещании отметил, что все работы по восстановлению жилья в пострадавших от паводка районах нужно вести не для галочки. Жители должны быть обеспечены жильем до холодов.

"Следует оперативно восстановить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру", — заявил глава государства.

"Граждане должны иметь возможность пользоваться нормальными дорогами, больницами, школами, детскими садами", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: vesti.ru

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