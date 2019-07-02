Шесть районов Иркутской области попали в зону подтопления

Около 10,1 тысячи жилых домов оказались в зонах подтопления на территории шести районов Иркутской области, передает РИА Новости.



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Сообщается, что в 96 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Куйтунского и Зиминского районов произошло подтопление 10,097 тысячи жилых домов. В них проживают почти 33 тысячи человек. В том числе 7,9 тысячи детей.

В зонах паводка также оказались 49 социально значимых объектов. В том числе школы и детские сады, а также 6,8 тысячи приусадебных участков.

Водой были повреждены 13 автомобильных мостов. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог. В пострадавших от стихии районах в настоящее время работают 48 комиссий по оценке ущерба.

В настоящее время без света остаются 19 населенных пунктов, где живут более 4,6 тысячи человек.

К ликвидации последствий воздействия стихии в настоящее время привлечены 2,29 тысячи человек и 349 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов и 86 плавсредств.

Фото: ria.ru

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