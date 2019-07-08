На берегу Яузы на месте снесенного недостроя появится зона отдыха﻿

На северо-востоке Москвы на месте недостроенного горнолыжного комплекса начали обустраивать зону отдыха, информирует РИА Недвижимость. Новая городская зона отдыха появится в рамках программы озеленения поймы реки Яузы.



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Сообщается, что площадку с цветниками, ротондой и прогулочной галереей создадут в районе дома 4 на Заповедной улице.

Известно, что несколько лет назад в районе Заповедной улицы начали строить горнолыжный комплекс. Однако в итоге проект заморозили, а стройку забросили. Затем здесь планировали разместить спортивный кластер.

На месте снесенного недостроя по просьбам местных жителей обустроят парковую площадку. На площади около 400 кв. м будут размещены игровые комплексы, качели и карусели.

Кроме того, в зоне отдыха обновят дорожки, высадят деревья и кустарники. Также приспособят инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что все работы по благоустройству завершатся уже в этом году.

Фото: mos.ru

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