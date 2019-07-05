"Яму" на Хохловской площади оставят как памятник архитектуры

Амфитеатр на Хохловской площади, более известный среди москвичей как "Яма", закрывать не будут, передает Интерфакс.



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"Этот музей никто ее закрывать не будет", — заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. По словам главы комплекса городского хозяйства, общественное пространство закрывалось на несколько дней для профилактических работ.

Как сообщалось ранее, на Хохловской площади в Москве находится самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом. Она представляет из себя фрагмент каменного основания стены Белого города.

Стена обветшала в конце XVIII столетия. Ее разобрали. Сохранился лишь фрагмент ее фундамента высотой до 1,5 м и длиной около 64 м.

В 2017 году памятник покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу. Вокруг него построили амфитеатр.

В настоящее время ремонт общественного пространства "Яма" на Хохловской площади завершен. Специалисты отремонтировали настилы и лавочки. А также заменили урны и светильники.

Фото: mperspektiva.ru

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