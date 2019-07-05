Амфитеатр на Хохловской площади, более известный среди москвичей как "Яма", закрывать не будут, передает Интерфакс.
"Этот музей никто ее закрывать не будет", — заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. По словам главы комплекса городского хозяйства, общественное пространство закрывалось на несколько дней для профилактических работ.
Как сообщалось ранее, на Хохловской площади в Москве находится самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом. Она представляет из себя фрагмент каменного основания стены Белого города.
Стена обветшала в конце XVIII столетия. Ее разобрали. Сохранился лишь фрагмент ее фундамента высотой до 1,5 м и длиной около 64 м.
В 2017 году памятник покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу. Вокруг него построили амфитеатр.
В настоящее время ремонт общественного пространства "Яма" на Хохловской площади завершен. Специалисты отремонтировали настилы и лавочки. А также заменили урны и светильники.
Фото: mperspektiva.ru
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