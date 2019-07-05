Малый бизнес занял больше трети арендуемой недвижимости в Москве﻿

Субъекты малого бизнеса арендуют треть объектов нежилой недвижимости столицы, передает Интерфакс.



Малый бизнес. Путевка в жизнь Илия Димитров, омбудцмен по электронной торговле. Телеканал Про Бизнес. 01.07.2019 23:30

В Москве в настоящий момент арендовано 6,7 тысяч объектов нежилой недвижимости общей площадью 1,6 млн кв. м. Из них субъекты малого и среднего предпринимательства арендуют 2,6 тысяч городских помещений.

Это составляет больше трети арендуемых помещений в столице. Их общая площадь составляет 446,2 тыс. кв. м. В том числе — по льготным ставкам аренды. Об этом заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что по аренде нежилых помещений предоставляются льготные ставки. В частности, без проведения торгов малый бизнес может арендовать по ставке 4500 руб. за 1 кв. м. в год нежилые помещения до 300 кв. м. А также помещения различной площади по ставке 3500 руб. за 1 кв. м в год.

Помимо этого, на открытых торгах у МСП есть возможность арендовать городские объекты на 10 лет по начальной ставке 4500 руб. за 1 кв. м. в год. И подвальные помещения по ставке 1000 руб. за 1 кв. м. в год.

Фото: delovoymir.biz

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