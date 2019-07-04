Полностью разрушены в результате наводнения в Иркутской области более 3,5 тысяч домов, передает РИА Новости. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В регионе введен режим ЧС. Всего пострадало шесть районов.
По словам вице-премьера Виталия Мутко, полностью утеряно более 3,5 тысячи домов. В настоящее время люди переселены. Формы и подходы к восстановлению жилья прорабатываются.
"Четверг, пятницу, субботу комиссия будет работать там. Я сам туда выезжаю. Мы вместе со штабом и правительством еще раз посмотрим и пункты размещения", — подчеркнул Виталий Мутко.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 июля остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В результате наводнения погибли 20 человек, 221 человек был госпитализирован.
Из-за дождевого паводка в левых притоках Ангары с 27 июня в регионе действует режим ЧС. Подтопленными оказались шесть районов: Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Куйтунский и Зиминский.
Фото: irk.kp.ru
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