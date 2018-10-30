Владимир Путин поддержал идею помещать террористов в отдельные камеры

Владимир Путин поддержал идею помещать террористов в отдельные камеры

Российский президент одобрил инициативу содержать заключенных, осужденных за терроризм, отдельно от всех остальных.

Президент Российской Федерации согласился с предложением об отдельном содержании террористов в пенитенциарных учреждениях. Путин указал на то, что подобная мера позволит пресечь возможное распространение радикальной экстремистской идеологии. Инициатива была озвучена в ходе встречи президента с представителями избиркомов главой ЦИК Дагестана Магомедом Дебировым.

"Эти дополнительные "университеты" и обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему", — заявил российский лидер.

Стоит отметить, что с подобным предложением еще три года назад выступал вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов. Тогда он говорил о том, что необходимо перекрыть все даже самые узкие лазейки, которые могут быть использованы боевиками для вербовки, для "рекрутирования пушечного мяса за казенный счет".

Напомним, в 2016 году отдельное содержание террористов обсуждалось в том числе в Совете безопасности, как сообщали СМИ со ссылкой на представителя главного управления по противодействию экстремизму МВД Дениса Корникова. По его мнению, инициативу в тот раз не поддержали во ФСИН. Там решили, что создание отдельных мест заключения для террористов просто технически сложно устроить.

Ранее Правда. Ру сообщала, что ФСБ задержали членов глубоко законспирированной ячейки ИГ*, которые планировали совершить теракт в Московском регионе.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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