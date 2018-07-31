Единороссы предложили разорять россиян за неофициальный бизнес

Депутаты партии "Единая Россия" во главе с Владимиром Афонским выступили с инициативой увеличить штрафы за ведение бизнеса без регистрации ИП или юридического лица. Об этом сообщают "Известия".

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Авторы законопроекта считают, что суммы, которые берут за нарушение закона, недостаточны, так как размер штрафов ниже, чем стоимость регистрации ИП (800 рублей) или юрлица (4 тысячи). Например, сейчас за незаконный бизнес в форме ООО его владелец выплатит от 500 рублей до 2 тысяч. Единороссы предлагают увеличить первый платеж до 5-10 тысяч, а последующие - до 20-30 тысяч рублей.

В Минюсте и экспертно-консультативном совете "Единой России" проект поддержали, однако посоветовали авторам поработать над суммами штрафов и уменьшить их.

Между тем единороссы отмечают, что размеры платежей не меняли уже 10 лет. Такая мера, по мнению авторов законопроекта, позволит защитить граждан от товаров и услуг "теневых" бизнесменов.

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