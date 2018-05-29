Очнулся: глава МИД Литвы назвал "глупой идеей" ЧМ по футболу в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс практически перед самым открытием решил высказаться по поводу проведения чемпионата мира по футболу 2018 в России. Политик считает, что глупо было организовывать мундиаль в нашей стране.
"Это глупая идея — провести чемпионат мира в России. Это не очень хорошо, потому что в этой стране все связано с политикой. Спорт, культуру делают центром внимания, и это очень хорошо для пропаганды", — сказал Линас Линкявичюс в интервью на Radio Liberty.
Глава МИД Литвы не обошел стороной и то, что высшие должностные лица Англии и Исландии приняли решение бойкотировать предстоящий чемпионат мира. Политик заметил, что далеко не все страны откажутся от участия в соревнованиях, однако выразил надежду, что бойкот будет "более-менее координированным".
Напомним, открытие чемпионата мира по футболу намечено на 14 июня. В течение месяца за победу на мундиале будут бороться 32 команды. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Англия бойкотирует ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля.
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