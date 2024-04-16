"Операция Ирана против Израиля стала следствием двойных стандартов Запада": Эрдоган прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обвинениями в адрес Израиля, заявив, что страна пытается через провокации расширить географию ближневосточного конфликта на весь регион.
Он также отметил, что операция Ирана против Израиля стала следствием двойных стандартов Запада и представляет серьезный риск разрастания конфликта.
Напомним, в ночь на 14 апреля текущего года Иран объявил Израилю "акт возмездия" и запустил по нему около трехсот беспилотных летательных аппаратов и ракет.
По данным ЦАХАЛа, 99% из них были успешно сбиты при подлете. Эта атака явилась ответом на удар, нанесенный Израилем 1 апреля по иранскому консульству в Сирии.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.