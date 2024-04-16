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"Операция Ирана против Израиля стала следствием двойных стандартов Запада": Эрдоган прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке

Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию ближневосточного конфликта

Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обвинениями в адрес Израиля, заявив, что страна пытается через провокации расширить географию ближневосточного конфликта на весь регион.

Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию ближневосточного конфликта
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Он также отметил, что операция Ирана против Израиля стала следствием двойных стандартов Запада и представляет серьезный риск разрастания конфликта.

Напомним, в ночь на 14 апреля текущего года Иран объявил Израилю "акт возмездия" и запустил по нему около трехсот беспилотных летательных аппаратов и ракет.

По данным ЦАХАЛа, 99% из них были успешно сбиты при подлете. Эта атака явилась ответом на удар, нанесенный Израилем 1 апреля по иранскому консульству в Сирии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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