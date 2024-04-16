Депутат Госдумы заявил, что Instagram* не разблокируют до конца спецоперации

В Госдуме России сообщили, что соцсеть Instagram* не планируют разблокировать ранее, чем после завершения СВО. Об этом рассказал заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
Он напомнил, что соцсеть заблокировали на территории нашей страны в связи с тем, что шла речь о легализации призывов к убийству россиян.
"До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100 процентов. Кстати, YouTube не позволяет себе подобных призывов: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно", — цитируют Горелкина РИА Новости.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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