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Депутат Госдумы заявил, что Instagram* не разблокируют до конца спецоперации

Антон Горелкин: Instagram* не разблокируют до завершения СВО

0:46
Политика

В Госдуме России сообщили, что соцсеть Instagram* не планируют разблокировать ранее, чем после завершения СВО. Об этом рассказал  заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

Антон Горелкин: Instagram* не разблокируют до завершения СВО
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

Он напомнил, что соцсеть заблокировали на территории нашей страны в связи с тем, что шла речь о легализации призывов к убийству россиян. 

"До конца СВО Instagram* не будет разблокирован 100 процентов. Кстати, YouTube не позволяет себе подобных призывов: там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно", — цитируют Горелкина РИА Новости.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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