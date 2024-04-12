Дмитрий Песков рассказал о неготовности Киева к переговорам по урегулированию

Песков: В Кремле не чувствуют готовность Украины к переговорам по урегулированию

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о неготовности Киева к переговорам по урегулированию, которую чувствуют в Кремле.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Нет, не чувствуют (готовности к переговорам", — отметил Песков, передает ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава российского государства подтвердил готовность к переговорам по украинскому вопросу. Диалог может опираться и на проект стамбульского соглашения. Однако с того времени, по словам Пескова, реалии уже поменялись. Но это могло хотя бы стать каким-то базисом для начала диалога.