Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о неготовности Киева к переговорам по урегулированию, которую чувствуют в Кремле.
"Нет, не чувствуют (готовности к переговорам", — отметил Песков, передает ТАСС.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава российского государства подтвердил готовность к переговорам по украинскому вопросу. Диалог может опираться и на проект стамбульского соглашения. Однако с того времени, по словам Пескова, реалии уже поменялись. Но это могло хотя бы стать каким-то базисом для начала диалога.
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