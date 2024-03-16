Американский журналист рассказал о последствиях победы России в СВО

Военкор Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Журналист из Соединённых Штатов Рассел Бентли заявил, что победа РФ в СВО на Украине, или свержение правящих на Западе агрессивных элит, помогут избежать ядерного Армагеддона, передаёт РИА Новости.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

"Нам сильно повезёт, если мы выйдем из этого конфликта, не прочувствовав ядерный Армагеддон", — считает эксперт.

Он предсказал два варианта развития событий. Во-первых, Россия победит НАТО в "Незалежной", а после проведёт переговоры о мире, гарантированном её превосходящей военной мощью. При втором варианте, удачные внутренние революции поспособствуют свержению фашистских режимов, которые сейчас контролируют все страны военного блока.

Журналист подчеркнул, что опасность ядерного противостояния сейчас выше, чем была когда-либо в истории.