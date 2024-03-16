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Военкор Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон

0:48
Политика

Журналист из Соединённых Штатов Рассел Бентли заявил, что победа РФ в СВО на Украине, или свержение правящих на Западе агрессивных элит, помогут избежать ядерного Армагеддона, передаёт РИА Новости.

Военкор Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон
Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

"Нам сильно повезёт, если мы выйдем из этого конфликта, не прочувствовав ядерный Армагеддон", — считает эксперт.

Он предсказал два варианта развития событий. Во-первых, Россия победит НАТО в "Незалежной", а после проведёт переговоры о мире, гарантированном её превосходящей военной мощью. При втором варианте, удачные внутренние революции поспособствуют свержению фашистских режимов, которые сейчас контролируют все страны военного блока.

Журналист подчеркнул, что опасность ядерного противостояния сейчас выше, чем была когда-либо в истории.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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