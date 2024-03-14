Байден приписал себе лишний год работы в должности президента

Байден перепутал дату своего вступления в должность президента США

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Белого дома Джо Байден забыл, сколько времени он работает на президентском посту, пишет РИА Новости.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Послушайте, ребята, я завершу свою речь так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — выдал американский лидер, выступая в городе Милуоки.

В действительности, с которой политик "давно не очень дружит", Байден является главой государства с 20 января 2021-го.

До этого лидер Соединённых Штатов дважды допустил одну и ту же оплошность в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он перепутал Украину с сектором Газа, несмотря на то, что читал со шпаргалки. На прошлой неделе он допустил очередную оговорку, перепутав Украину с Ираком и Афганистаном.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства может не осознавать, что "ещё жив".