Байден приписал себе лишний год работы в должности президента

Глава Белого дома Джо Байден забыл, сколько времени он работает на президентском посту, пишет РИА Новости.
"Послушайте, ребята, я завершу свою речь так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — выдал американский лидер, выступая в городе Милуоки.
В действительности, с которой политик "давно не очень дружит", Байден является главой государства с 20 января 2021-го.
До этого лидер Соединённых Штатов дважды допустил одну и ту же оплошность в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он перепутал Украину с сектором Газа, несмотря на то, что читал со шпаргалки. На прошлой неделе он допустил очередную оговорку, перепутав Украину с Ираком и Афганистаном.
Недавно экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства может не осознавать, что "ещё жив".
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