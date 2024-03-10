Президент США Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

Байден оговорился, заявив, что США не стоило лезть в Украину

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер Соединённых Штатов в очередной раз опозорился, перепутав государства. Он признал, что Белому дому не стоило влезать в дела Украины, имея в виду Ирак, передаёт СИ "Ekuzbass.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Америка ошиблась. Что мы сделали? Мы гонялись за бен Ладеном*, пока не убили его. Но не нужно было лезть на Украину! То есть… Нам не следовало вмешиваться в Ирак и Афганистан", — оговорился "по Фрейду" Джо Байден.

Он признал, что вторжение американцев в Ирак только привело к новым проблемам. Глава Белого дома рассказывал о совещании с военным кабинетом Израиля. Там политик призвал не повторять ошибок Вашингтона.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что оговорки президента, заявившего, что он якобы беседовал на саммите "Большой семерки" (G7) с покойными лидерами Франции и Германии, не являются чем-то странным.

Накануне западный психиатр дала оценку выступлению главы Белого дома во время его обращения к Конгрессу. По словам эксперта, не исключено, что перед выступлением президента накачали запрещенными веществами, возможно, амфетамином.

Байден путает не только страны, но и их лидеров. В частности, он "ляпнул", что провёл много времени с Си Цзиньпином, "потому что было ясно, что он возглавит Россию".

— признан террористом в РФ.