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Индийский премьер поддержал тещу британского коллеги

Теща британского премьера станет членом индийского парламента

1:21
Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал выдвижение филантропа, писательницы и активистки Судхи Мурти, тещи британского премьер-министра Риши Сунака, в верхнюю палату парламента. Кандидатуру Мурти предложила президент Индии Драупади Мурму.

Теща британского премьера станет членом индийского парламента
Фото: gov.in by President's Secretariat is licensed under Government Open Data License - India

Судха Мурти, кавалер высших правительственных наград, орденов "Падма Шри" и "Падма Бхушан", с 1996 года вместе со своим мужем возглавляет международную IT-корпорацию "Infosys", чей благотворительный фонд специализируется на образовательной деятельности и развитии сельских регионов. В частности, фонд основал несколько детских домов и знаменитую Библиотеку индийской классики Мурти (MCLI) в Гарвардском университете, США.

Судха Мурти написала и опубликовала ряд книг, среди которых романы, документальная литература, журналистика и мемуары. Её книги переведены на все основные индийские языки, две из них - сериал "Доллар Баха" (2001) и художественный фильм "Долг" (2020) - были экранизированы.

Судха Мурти замужем за миллиардером Нараяной Мурти. Их дочь, модельер Акшата Мурти, жена нынешнего британского премьер-министра, входит в список тысячи самых богатых людей Англии.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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