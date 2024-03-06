Госполиция Риги: любое прославление России в день выборов будет безжалостно пресекаться

Латвия: в день выборов президента РФ полиция будет работать в усиленном режиме

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

В День памяти легионеров, 16 марта, и день выборов президента РФ, 17 марта, латвийская полиция будет работать в усиленном режиме, заявил глава службы Армандс Рукс.

Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Любые действия по прославлению России в период выборов 15-17 марта, по словам шефа госполиции, будут без малейшей жалости пресекаться. Для иллюстрации этой тенденции Рукс сообщил, что минувшей ночью полиция получила информацию о пяти буквах Z в публичных местах.

Напомним, что за день до выборов, 16 марта, в Риге пройдет чествование участников Латышского легиона СС, в рамках которого состоятся шествия бывших легионеров и латышских националистов. Многочисленные инциденты свидетельствуют о том, что на подобных маршах активность полиции направлена на пресечение антифашистских протестов, а не незаконной сходки бывших эсэсовцев.

Ранее глава министерства юстиции Инесе Либиня-Эгнере пригрозила российским избирателям уголовным делом.