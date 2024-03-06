В День памяти легионеров, 16 марта, и день выборов президента РФ, 17 марта, латвийская полиция будет работать в усиленном режиме, заявил глава службы Армандс Рукс.
Любые действия по прославлению России в период выборов 15-17 марта, по словам шефа госполиции, будут без малейшей жалости пресекаться. Для иллюстрации этой тенденции Рукс сообщил, что минувшей ночью полиция получила информацию о пяти буквах Z в публичных местах.
Напомним, что за день до выборов, 16 марта, в Риге пройдет чествование участников Латышского легиона СС, в рамках которого состоятся шествия бывших легионеров и латышских националистов. Многочисленные инциденты свидетельствуют о том, что на подобных маршах активность полиции направлена на пресечение антифашистских протестов, а не незаконной сходки бывших эсэсовцев.
Ранее глава министерства юстиции Инесе Либиня-Эгнере пригрозила российским избирателям уголовным делом.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.