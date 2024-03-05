В Госдуме назвали поведение западных послов оскорбительным

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции "Единая Россия" Михаил Шеремет предложил организовать проверку западных послов на предмет шпионажа и вмешательства во внутренние дела РФ. Кроме того, если дипломаты будут неуважительно относиться к России, то нужно ставить вопрос об их выдворении, заявил депутат.
Вчера глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора, но за два дня до встречи дипломаты отказались. По мнению Шеремета, подобное поведение оскорбительно. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что послов, отказавшихся от встречи с Лавровым, следовало бы выслать из страны.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.