В Госдуме назвали поведение западных послов оскорбительным

Шеремет: западных послов нужно проверить на шпионаж

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции "Единая Россия" Михаил Шеремет предложил организовать проверку западных послов на предмет шпионажа и вмешательства во внутренние дела РФ. Кроме того, если дипломаты будут неуважительно относиться к России, то нужно ставить вопрос об их выдворении, заявил депутат.

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Вчера глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора, но за два дня до встречи дипломаты отказались. По мнению Шеремета, подобное поведение оскорбительно. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что послов, отказавшихся от встречи с Лавровым, следовало бы выслать из страны.