Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кому пора собирать вещи?

Андрей Картаполов: Указ Путина о военных сборах не связан со спецоперацией

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов, что вызвало беспокойство и вопросы у некоторых граждан.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Однако, по словам председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрея Картаполова, эти сборы не имеют никакого отношения к СВО на Украине.

Картаполов в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что запас формируется из различных категорий граждан, включая тех, кто прошел срочную службу, выпускников военных учебных заведений, а также лиц, проходивших альтернативную службу.

От участия в военных сборах могут быть освобождены лица, зарегистрированные в резерве организации на случай мобилизации, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также педагоги и студенты различных форм обучения.

Военные сборы являются обязательным этапом подготовки и позволяют поддерживать готовность вооруженных сил к различным сценариям обороны страны.