Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов, что вызвало беспокойство и вопросы у некоторых граждан.
Однако, по словам председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрея Картаполова, эти сборы не имеют никакого отношения к СВО на Украине.
Картаполов в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что запас формируется из различных категорий граждан, включая тех, кто прошел срочную службу, выпускников военных учебных заведений, а также лиц, проходивших альтернативную службу.
От участия в военных сборах могут быть освобождены лица, зарегистрированные в резерве организации на случай мобилизации, сотрудники Росгвардии и МЧС, а также педагоги и студенты различных форм обучения.
Военные сборы являются обязательным этапом подготовки и позволяют поддерживать готовность вооруженных сил к различным сценариям обороны страны.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.