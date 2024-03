Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кому пора собирать вещи?

Your browser does not support the audio element.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов, что вызвало беспокойство и вопросы у некоторых граждан.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0