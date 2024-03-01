Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коротченко призвал ударить "Кинжалом" по заводу в Германии в случае поставок Taurus
Комментатор Орлов признал, что российским клубам грустно без Лиги Чемпионов
Метеоролог Вильфанд предупредил, что потепление в Москве сменится морозами к концу недели
Ранние сорта капусты: шесть вариантов для огородников
Эрдоган: попытки Турции наладить диалог России и Украины не нашли поддержки
Кондратьев: создание новой дорожной артерии от Джубги до Сочи приведет к повышению уровня комфорта отдыха на Кубани
Исполком ОКР может озвучить предложения по участию россиян в Олимпиаде 14 марта
Жене Канье Уэста грозит штраф за появление на публике в непристойном виде
Украина мобилизует даже сельхозработников в попытке восполнить ВСУ
Юлия Тимошенко посоветовала Зеленскому не отменять демократию на Украине

Тимошенко призвала Зеленского отказаться от чрезмерной консолидации власти

0:44
Политика

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в беседе с журналистами немецкого телеканала ZDF заявила, что президент Украины не должен злоупотреблять имеющейся властью, передаёт РИА Новости.

Тимошенко призвала Зеленского отказаться от чрезмерной консолидации власти
Фото: securityconference.de by Harald Dettenborn is licensed under Attribution Germany 3.0

"Плюрализм должен оставаться. Я бы посоветовала президенту обратить внимание на этот аспект и не злоупотреблять консолидацией власти", — высказалась она.

Политик выразила надежду на принятие серьёзных мер против коррупции во всех государственных системах страны.

Кроме того, она раскритиковала законопроект о мобилизации на Украине, внёсший страх, хаос и агрессию в травмированное вооруженным конфликтом общество Незалежной. Тимошенко считает, что Зеленский внёс раскол между властью и народом.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников Приднестровье готовится стать российским регионом Любовь Степушова "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище
Россия провела учебно-боевой пуск ракеты ПГРК "Ярс"
Тимошенко призвала Зеленского отказаться от чрезмерной консолидации власти
Сын Михаила Круга поразил зрителей схожестью с отцом: "Голос красивый и сам красавчик"
Владимир Слуцкий прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному собранию
Участница пятого сезона "Фабрики звёзд" Голубева рассказала, что ей не понравилось на проекте
Лимонник — универсальная плодово-декоративная лиана
Прокуратура Нидерландов потребовала, чтобы Промеса экстрадировали из ОАЭ
Гурманы ликуют: ожидается событие под названием «Праздник живота» в Ногинске
Сомнолог Мелехин назвал основные причины ночного переедания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников