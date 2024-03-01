Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в беседе с журналистами немецкого телеканала ZDF заявила, что президент Украины не должен злоупотреблять имеющейся властью, передаёт РИА Новости.
"Плюрализм должен оставаться. Я бы посоветовала президенту обратить внимание на этот аспект и не злоупотреблять консолидацией власти", — высказалась она.
Политик выразила надежду на принятие серьёзных мер против коррупции во всех государственных системах страны.
Кроме того, она раскритиковала законопроект о мобилизации на Украине, внёсший страх, хаос и агрессию в травмированное вооруженным конфликтом общество Незалежной. Тимошенко считает, что Зеленский внёс раскол между властью и народом.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.