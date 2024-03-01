Юлия Тимошенко посоветовала Зеленскому не отменять демократию на Украине

Тимошенко призвала Зеленского отказаться от чрезмерной консолидации власти

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в беседе с журналистами немецкого телеканала ZDF заявила, что президент Украины не должен злоупотреблять имеющейся властью, передаёт РИА Новости.

Фото: securityconference.de by Harald Dettenborn is licensed under Attribution Germany 3.0

"Плюрализм должен оставаться. Я бы посоветовала президенту обратить внимание на этот аспект и не злоупотреблять консолидацией власти", — высказалась она.

Политик выразила надежду на принятие серьёзных мер против коррупции во всех государственных системах страны.

Кроме того, она раскритиковала законопроект о мобилизации на Украине, внёсший страх, хаос и агрессию в травмированное вооруженным конфликтом общество Незалежной. Тимошенко считает, что Зеленский внёс раскол между властью и народом.