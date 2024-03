В Совфеде заявили, что Россия поддерживает курс Гагаузии и готова оказать всяческое содействие

Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс Гагаузии и готова оказывать ей любое содействие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с руководителями автономии.

Фото: wikimedia.org by Федя Кузнецов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0