В Совфеде заявили, что Россия поддерживает курс Гагаузии и готова оказать всяческое содействие

Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс Гагаузии и готова оказывать ей любое содействие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с руководителями автономии.
"Я готова выслушать ваши предложения, внимательно их рассмотреть и оказать практическую помощь", — сказала представитель Совфеда.
1 марта глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания Дмитрий Константинов прибыли в столицу России с рабочим визитом.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Германии объяснений по поводу обсуждения атак на Керченский мост.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.