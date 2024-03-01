В Совфеде заявили, что Россия поддерживает курс Гагаузии и готова оказать всяческое содействие

Матвиенко: Россия готова оказывать содействие Гагаузской автономии

Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс Гагаузии и готова оказывать ей любое содействие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с руководителями автономии.

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"Я готова выслушать ваши предложения, внимательно их рассмотреть и оказать практическую помощь", — сказала представитель Совфеда.

1 марта глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания Дмитрий Константинов прибыли в столицу России с рабочим визитом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Германии объяснений по поводу обсуждения атак на Керченский мост.