Володин: вопрос об атаке ФРГ на Крымский мост будет заслушан на ближайшем заседании Госдумы

Володин потребовал объяснений от Берлина по поводу атаки на Крымский мост

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим, после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, вопрос будет заслушан на заседании Государственной Думы.

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Володин подчеркнул, что факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения. В частности, какими решениями руководствовались кадровые военные, понесут ли они наказание, знают ли о произошедшем депутаты Бундестага, а также понимает ли федеральный канцлер Олаф Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов.

Напомним, сегодня главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что ей передали аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры ВС ФРГ обсуждают нападение на Крымский мост.