Путин попрощался с главой ВС РФ Лебедевым и выразил свои соболезнования его семье

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в церемонии прощания с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Прощание было организовано в московском Доме союзов. Глава государства возложил цветы к гробу Лебедева в Колонном зале, а затем пособолезновал жене и дочери председателя ВС РФ.
Помимо российского лидера, проститься с Лебедевым приехали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, экс-сенатор Елена Мизулина, глава ФХР Вячеслав Третьяк и другие.
Тело Лебедева предадут земле на Новодевичьем кладбище.
О смерти Вячеслава Лебедева стало известно 23 февраля. Глава Верховного суда умер в возрасте 80 лет. Временно этот пост займёт первый заместитель Лебедева Пётр Серков.
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