Путин попрощался с главой ВС РФ Лебедевым и выразил свои соболезнования его семье

Путин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Президент РФ Владимир Путин поучаствовал в церемонии прощания с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Прощание было организовано в московском Доме союзов. Глава государства возложил цветы к гробу Лебедева в Колонном зале, а затем пособолезновал жене и дочери председателя ВС РФ.

Помимо российского лидера, проститься с Лебедевым приехали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, экс-сенатор Елена Мизулина, глава ФХР Вячеслав Третьяк и другие.

Тело Лебедева предадут земле на Новодевичьем кладбище.

О смерти Вячеслава Лебедева стало известно 23 февраля. Глава Верховного суда умер в возрасте 80 лет. Временно этот пост займёт первый заместитель Лебедева Пётр Серков.

Напомним, ранее Pravda. Ru сообщала об уходе из жизни главы лондонской ветви семьи Ротшильдов, финансиста Джейкоба Ротшильда. Он умер на 88-м году жизни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.