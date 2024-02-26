Член одной из самых богатых семей в мире Джейкоб Ротшильд скончался, сообщили его родные

Глава лондонской ветви Ротшильдов умер в возрасте 87 лет

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Глава лондонской ветви семейства Ротшильдов, известный финансист Джейкоб Ротшильд умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Фото: commons.wikimedia.org by National Library of Israel| Photography: Hanan Cohen is licensed under CC BY-SA 4.0

Ротшильд не дожил до своего дня рождения чуть больше двух месяцев – 88 лет ему должно было исполниться 29 апреля.

Как сказано в заявлении семьи Ротшильдов, усопший был превосходным финансистом, а также поборником искусства и культуры, преданным госслужащим и сторонником благотворительности.

Согласно еврейской традиции, похороны будут проведены в узком семейном кругу. Мемориал на месте погребения Ротшильда установят позже, сказано в публикации британского издания.