Член одной из самых богатых семей в мире Джейкоб Ротшильд скончался, сообщили его родные

Глава лондонской ветви семейства Ротшильдов, известный финансист Джейкоб Ротшильд умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.
Ротшильд не дожил до своего дня рождения чуть больше двух месяцев – 88 лет ему должно было исполниться 29 апреля.
Как сказано в заявлении семьи Ротшильдов, усопший был превосходным финансистом, а также поборником искусства и культуры, преданным госслужащим и сторонником благотворительности.
Согласно еврейской традиции, похороны будут проведены в узком семейном кругу. Мемориал на месте погребения Ротшильда установят позже, сказано в публикации британского издания.
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