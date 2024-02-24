Медведев призывает противостоять Западу везде, где только можно

Дмитрий Медведев предложил ответ на западные санкции к годовщине начала СВО

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель Председателя Совета Безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграмм-канале @medvedev_telegram прокомментировал введение новых санкций со стороны Запада, приуроченных к началу СВО на Украине.

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза отметил, что новые санкции предназначены уже не только против политической элиты и бизнеса России, но и против всех её граждан, поскольку предполагают запрет на национальную платёжную систему "Мир"и её использование за рубежом, создание проблем в строительном секторе. Медведев призвал "мстить им везде, где только можно." Сферы противостояния должны включать в себя экономическую, социально-политическую, дипломатические сферы, а также и непубличные сферы деятельности. "На войне как на войне"-констатировал Дмитрий Медведев.

Следует отметить, что телеграмм-канал Дмитрия Медведева не предполагает публикации реальных проектов решений власти по той или иной проблеме. На самом деле, ответные ограничения РФ против "западных партнёров" всегда носили ограниченный и скорее декларативный характер. Продолжаются поставки стратегически важных ресурсов, в том числе, урана, никаких мер в области подрыва общественной стабильности не предпринимается.