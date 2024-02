На Украине возросло количество людей, которые не желают второго срока Зеленского

Сотрудниками Киевского международного института социологии был проведён опрос, который показал, что в Незалежной значительно выросло количество граждан, не желающих переизбрания Владимира Зеленского на второй срок, передаёт "Лента.ру".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International