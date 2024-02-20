На Украине возросло количество людей, которые не желают второго срока Зеленского

КМИС: 43% граждан Украины не хотят переизбрания Зеленского

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Сотрудниками Киевского международного института социологии был проведён опрос, который показал, что в Незалежной значительно выросло количество граждан, не желающих переизбрания Владимира Зеленского на второй срок, передаёт "Лента.ру".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"С 34% в декабре 2023 года до 43% в текущем месяце выросла доля тех, кто считает, что нынешнему президенту лучше ограничиться этим сроком", — содержится в сообщении.

Однако 69% опрошенных считают, что глава киевского режима должен выполнять обязанности до окончания военного конфликта, и 15% респондентов желают выборов с приостановкой действия военного положения.

44% жителей страны считают верными действия правительства. При этом 11% опрошенных полагают, что дела в государстве движутся в правильном направлении. В институте заключили, что с наибольшим пессимизмом к направлению развития Незалежной относятся на западе государства.