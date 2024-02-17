Названо имя еще одного кандидата на пост президента США: и это женщина

Никки Хейли заявила, что американским президентом в этот раз станет женщина

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Грядущая президентская гонка в Соединенных Штатах Америки, которая ожидается уже осенью этого года, принесет победу женщине. Об этом заявила экс-представитель США при ООН Никки Хейли.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Она рассчитывает, что этот пост достанется лично ей или действующему вице-президенту Камале Харрис. Хейли представляет Республиканскую партию, а Харрис — Демократическую. Обе женщины находятся в расцвете лет, а кандидаты-мужчины в лице Дональда Трампа и, тем более Джо Байдена, находятся в преклонном возрасте и не способны вести за собой такую страну как США.

"Речь идет о том, что у нас будет женщина-президент США. Либо я, либо Камала Харрис. Я голосовала за Трампа дважды. Я гордилась тем, что работала в его администрации, но за этим следует хаос", — сказала Хейли в беседе с телеканалом Fox News.

Хейли не допускает даже мысли о том, что Америке снова предстоят неспокойные времена, которые грозят ей в случае избрания Трампа. Чем раньше люди поймут, что все проблемы в США от неправильного выбора, тем лучше будет стране.