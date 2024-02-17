Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ выводят подразделения из Авдеевки
Даня Милохин отпраздновал победу на ринге с флагом России
Focus: беженцы из Украины в Германии выбрасывали бесплатные продукты в мусорный бак
Глава минобороны Венгрии Салай-Бобровницки: Запад ведёт войну на Украине с помощью своего оружия
Топ-5 парфюмов на весну от российских брендов
Дерматолог Филева рассказала, какие анализы надо сдать перед пирсингом
Пять правил посещения спортазала
Натан Эйсмонт: ядерный буксир "Зевс" не имеет отношения к ядерному оружию
Кефирный тортик: простой рецепт для отличного результата
Названо имя еще одного кандидата на пост президента США: и это женщина

Никки Хейли заявила, что американским президентом в этот раз станет женщина

1:06
Политика

Грядущая президентская гонка в Соединенных Штатах Америки, которая ожидается уже осенью этого года, принесет победу женщине. Об этом заявила экс-представитель США при ООН Никки Хейли.

Никки Хейли заявила, что американским президентом в этот раз станет женщина
Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Она рассчитывает, что этот пост достанется лично ей или действующему вице-президенту Камале Харрис. Хейли представляет Республиканскую партию, а Харрис — Демократическую. Обе женщины находятся в расцвете лет, а кандидаты-мужчины в лице Дональда Трампа и, тем более Джо Байдена, находятся в преклонном возрасте и не способны вести за собой такую страну как США.

"Речь идет о том, что у нас будет женщина-президент США. Либо я, либо Камала Харрис. Я голосовала за Трампа дважды. Я гордилась тем, что работала в его администрации, но за этим следует хаос", — сказала Хейли в беседе с телеканалом Fox News.

Хейли не допускает даже мысли о том, что Америке снова предстоят неспокойные времена, которые грозят ей в случае избрания Трампа. Чем раньше люди поймут, что все проблемы в США от неправильного выбора, тем лучше будет стране.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
В Авдеевке боевики "Азова"* сдали город, под Херсоном растёт число "отказников" ВСУ Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Последние материалы
Шелковая наволочка, специальная расческа и другие способы, которые помогли победить секущиеся кончики
Военкор Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме "азовцами"*
Бизнесмен Илон Маск признал, что США и Евросоюз мешают миру на Украине
Врач Волкова назвала продукты, которые способствуют повышению уровня "плохого" холестерина
Выращиваем яровой чеснок
Шоколадное фондю с апельсином: изысканный десерт для любителей необычных сочетаний
Канцлер Германии Шольц заявил о дорогостоящих последствиях для ЕС от победы РФ на Украине
Фронт Авдеевки обрушили боевики "Азова"*, испугавшись выполнять приказ
Пермские учёные создали установку для строительства домов из снега
Почему важно знать, где автомобиль был собран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников