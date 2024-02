Экс-спикер Рады напомнил Владимиру Зеленскому о необходимости передать полномочия

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Пятому каналу" напомнил, что полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского истекают уже 20 мая, после чего, согласно Конституции, должны перейти к председателю Рады Руслану Стефанчуку. Сами же выборы могут состоятся только после завершения боевых действий.

