Экс-спикер Рады напомнил Владимиру Зеленскому о необходимости передать полномочия

Зеленскому напомнили о необходимости сложить полномочия

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Пятому каналу" напомнил, что полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского истекают уже 20 мая, после чего, согласно Конституции, должны перейти к председателю Рады Руслану Стефанчуку. Сами же выборы могут состоятся только после завершения боевых действий.

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Напомним, что согласно украинским законам, в условиях военного положения проведение выборов юридически невозможно. Осенью 2023 года представители всех фракций Рады подписали заявление о невозможности проведения в стране парламентских и президентских выборов до окончания боевых действий.

Ранее Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прямо заявил, что выборы президента не состоятся этой весной.