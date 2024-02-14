На сватовско-кременском направлении отмечено значительное увеличение количества женщин в рядах ВСУ

Депутат Водолацкий: под Кременной и Сватово сражаются украинские женщины

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Женщины, служащие в Вооруженных Силах Украины, начали попадать в плен в зоне СВО под Кременной и Сватово, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Фото: president.gov.ua by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он также отметил увеличение количества женщин, служащих в украинских нацбатальонах "Азов" *, "Айдар" *, "Слобожанщина" и "Хортица", которые сражаются на сватовско-кременском направлении.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, с началом спецоперации в ВСУ значительно увеличилось количество женщин. В настоящее время их общая численность достигает почти 43 тысяч.

Ранее, 18 января, бойцы спецназа «Ахмат» сообщили, что на кременском участке фронта появилась женская рота, которая входит в состав 54-й бригады ВСУ.

* - запрещенная в России террористическая организация